В МФТИ зафиксировали процессы поглощения и излучения одиночных фотонов сверхпроводниковым кубитом

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters и поддержано грантом РНФ. Изученные эффекты проливают свет на фундаментальные процессы взаимодействия излучения с веществом и могут быть положены в основу считывания кубитов в открытом пространстве.
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