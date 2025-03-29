Мигрантов предлагают снять с шеи граждан России – на границе хотят брать сборы Евгения КомароваПохоже, в Госдуме считают, что мигрантам хватит сидеть на шее граждан России – с них предложили брать сбор при пересечении границы.
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