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А у нас отняли газ

А у нас отняли газ

Почти два месяца жильцы дома №22 по улице Победы в подмосковном Воскресенске живут без газа. А это значит без отопления и горячей воды (дом оснащен газовыми колонками), без возможности сварить еду либо готовить на электроплитке, в разы увеличивая суммы в платежках за электроэнергию.

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