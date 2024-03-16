А у нас отняли газ

Почти два месяца жильцы дома №22 по улице Победы в подмосковном Воскресенске живут без газа. А это значит без отопления и горячей воды (дом оснащен газовыми колонками), без возможности сварить еду либо готовить на электроплитке, в разы увеличивая суммы в платежках за электроэнергию.