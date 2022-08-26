Трескаются пятки: что делать в домашних условиях и чем лечить?

Множество людей сталкивается с проблемами кожи. Причем они могут появляться на разных участках тела. Если пятки трескаются, что делать? В домашних условиях используется множество эффективных методов, позволяющих быстро улучшить состояние стоп.
Множество людей сталкивается с проблемами кожи. Причем они могут появляться на разных участках тела. Если пятки трескаются, что делать? В домашних условиях используется множество эффективных методов, позволяющих быстро улучшить состояние стоп.
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