МыСпросилиЗаВас: копятся ли дни отпуска во время декрета?

Читательница «Сусанина» Оксана Мышкина поинтересовалась, продолжает ли «капать» отпуск, пока находишься в декрете?Как разъяснили в Госинспекции труда в Удмуртии, отпуск по беременности и родам входит в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, поэтому дни отпуска продолжают накапливаться.