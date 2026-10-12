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SUSANIN

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МыСпросилиЗаВас: копятся ли дни отпуска во время декрета?

МыСпросилиЗаВас: копятся ли дни отпуска во время декрета?

Читательница «Сусанина» Оксана Мышкина поинтересовалась, продолжает ли «капать» отпуск, пока находишься в декрете?Как разъяснили в Госинспекции труда в Удмуртии, отпуск по беременности и родам входит в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, поэтому дни отпуска продолжают накапливаться.

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