МыСпросилиЗаВас: копятся ли дни отпуска во время декрета?

Читательница «Сусанина» Оксана Мышкина поинтересовалась, продолжает ли «капать» отпуск, пока находишься в декрете?Как разъяснили в Госинспекции труда в Удмуртии, отпуск по беременности и родам входит в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, поэтому дни отпуска продолжают накапливаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Удмуртии подсчи...
- МыСпросилиЗаВас: ...
- Депутаты Госсовет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым