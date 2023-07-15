"МОК не пришлёт приглашение российским спортсменам на Олимпиаду в Париж-2024"

СС Сергей Скрипальщиков Так и на наши Игры не будут приглашаться сборища пидорасов и пиндосов

Надежда Испугались американские марионетки, что Россия может организовать альтернативные ОИ и чтобы не остаться в дураках решили бить на опережение...