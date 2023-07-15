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"МОК не пришлёт приглашение российским спортсменам на Олимпиаду в Париж-2024"

"МОК не пришлёт приглашение российским спортсменам на Олимпиаду в Париж-2024"

Скоро Олимпиада в Париже.  Международный Олимпийский Комитет должен послать всем странам участницам спортивного Олимпийского движения приглашения на "Олимпийские игры-2024".

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Так и на наши Игры не будут приглашаться сборища пидорасов и пиндосов
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7 час.
Надежда
Испугались американские марионетки, что Россия может организовать альтернативные ОИ и чтобы не остаться в дураках решили бить на опережение...
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5 час.
Елена Александровна
Вот и хорошо! и нечго им там делать! устроили фетиш из спорта! не спорт, а гнусность и пакость! впрочем, чего ещё ждать от идиотов!
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5 час.

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