Скоро Олимпиада в Париже. Международный Олимпийский Комитет должен послать всем странам участницам спортивного Олимпийского движения приглашения на "Олимпийские игры-2024".
"МОК не пришлёт приглашение российским спортсменам на Олимпиаду в Париж-2024"
Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Так и на наши Игры не будут приглашаться сборища пидорасов и пиндосов
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7 час.
Надежда
Испугались американские марионетки, что Россия может организовать альтернативные ОИ и чтобы не остаться в дураках решили бить на опережение...
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5 час.
Елена Александровна
Вот и хорошо! и нечго им там делать! устроили фетиш из спорта! не спорт, а гнусность и пакость! впрочем, чего ещё ждать от идиотов!
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5 час.
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