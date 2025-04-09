Взрывной багаж...

Андрей

Автор правильно сделал акцент на причастность к переправке взрывчатки польских и highly likely британских спецслужб.. А исполнители возможно были и украинцы, хотя не факт.. Британцы highly likely взорвали Крымский мост! Так может уже пора отвечать стороне конфликта на Украине - Британии ее методами? Мне думается, что тоннель под Ла-Маншем для этого очень хорошая, цель!