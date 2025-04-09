2 апреля около 13:00 в пункт пропуска "Брест" со стороны Польши прибыл старенький Mercedes на молдавских номерах.
Взрывной багаж...
Комментарии
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Александр Салтановский
Молодцы белорусы, четко сработали! Служил срочную в КБВО, 80-82 весна, Минск, Уручье, в/ч 73964.
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16 час.
Сергей Федоров
Всё таки пора ОКО ЗА ОКО.Только за ввоз такого количества взрывчатки нужно симметрично отвечать на сопредельных территориях.
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14 час.
Андрей
Автор правильно сделал акцент на причастность к переправке взрывчатки польских и highly likely британских спецслужб.. А исполнители возможно были и украинцы, хотя не факт.. Британцы highly likely взорвали Крымский мост! Так может уже пора отвечать стороне конфликта на Украине - Британии ее методами? Мне думается, что тоннель под Ла-Маншем для этого очень хорошая, цель!
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10 час.
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