Иран и "Газпром" завершают переговоры по проекту поставок газа из России. Заместитель министра нефти Ирана, Саид Тавакколи, сообщил, что успешно выполнены пункты меморандума 2024 года, завершается проработка логистики и ценообразования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: Европа ...
- "Равноправие, учт...
- Суслов заявил о с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым