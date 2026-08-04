В Екатеринбурге запускают новый фестиваль, на нем ждут семь артистов

В Харитоновском саду Екатеринбурга 5 сентября состоится мультикультурный фестиваль «Стороны Света». Мероприятие пройдет впервые и будет бесплатным, а в течение дня выступит семь артистов, среди них — группа «Отава Е».
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