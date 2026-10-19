Кронштадтский районный суд Петербурга огласил приговор черным риэлторам, которые за несколько лет оставили без квартир семерых граждан.
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