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Терновой о сезоне без международных стартов: «Напряжения вообще не было, показывал космические суммы. Но дальше все ухудшилось, потому что непонятно, ради чего»

Прыгун в воду Руслан Терновой рассказал, что испытывал проблемы с мотивацией в период отстранения от международных стартов.

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