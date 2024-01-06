Карл III захотел выгнать из резиденции брата-"насильника" принца Эндрю

Король Великобритании Карл III готов прекратить финансирование безопасности своего брата, принца Эндрю, и выселить его из загородной резиденции после публикации новых документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, сообщили в издании Daily Mail.
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