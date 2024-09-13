Суд в Джорджии снял два обвинения против Трампа в деле о вмешательстве в выборы

REUTERS/Mike Blake Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия в ходе расследования дела о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года снял из текста заключения три пункта, два из них в отношении экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.