МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ветеран СВО, Герой России Александр Находкин считает одним из самых ярких эпизодов в своей жизни спасение 19 человек, пропавших на острове Большой Ляховский (Якутия), в ходе работы спасателем МЧС.