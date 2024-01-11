Начинается война США и Британии против Йемена

Началась пока необъявленная США и Британии против Йемена. Некоторое время назад британская The Times заявила, со ссылкой на кабинет премьера Британии Сунака, что США и Британия атакуют Йемен в ближайшие часы.
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