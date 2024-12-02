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Политика как она есть

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Стало известно, когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным

Стало известно, когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на четверг, 19 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой сразу на три источника в Кремле.

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