Бийчанин влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку

Парень охотно переводил деньги, чтобы порадовать возлюбленную, ведь он считал ее невестой В Алтайском крае правоохранители разыскивают мошенника, обманувшего молодого человека в социальной сети, сообщает региональное МВД.
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