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Байден допустил вопиющую оговорку, когда говорил о покушении на Трампа

Байден допустил вопиющую оговорку, когда говорил о покушении на Трампа

В Daily Mail поведали, как Байден назвал соперника на выборах "бывшим Трампом"Джо Байден в своём специальном обращении к нации допустил 2 нелепых оговорки, на которые обратили внимание журналисты The Daily Mail.

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