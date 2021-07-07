Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские обнаружили кусты конопли в огороде среди кукурузы

В Краснодарском крае полицейские обнаружили кусты конопли в огороде среди кукурузы

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Брюховецкому району оперативным путем получили информацию о том, что 60-летний местный житель может быть причастен к незаконному культивированию наркосодержащих растений.

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