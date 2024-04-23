Грозит до 15 лет тюрьмы: что известно о задержанном замминистра обороны РФ

Грозит до 15 лет тюрьмы: что известно о задержанном замминистра обороны РФСегодня был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере )свыше 1 миллиона рублей).
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