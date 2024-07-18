На Украине арестовали дом и Maybach неназванного доверенного лица Януковича

На Украине были задержаны активы бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, а также доверенного лица экс-президента Виктора Януковича на сумму более 1 миллиарда гривен (что превышает $24 миллиона).
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