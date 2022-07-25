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Наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали линейные полицейские Уссурийска

Наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали линейные полицейские Уссурийска

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Уссурийск задержали сбытчика наркотиков. Житель Покровки сбывал вещества посредством закладок, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.

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