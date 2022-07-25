Наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали линейные полицейские Уссурийска

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Уссурийск задержали сбытчика наркотиков. Житель Покровки сбывал вещества посредством закладок, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Уссурийск задержали сбытчика наркотиков. Житель Покровки сбывал вещества посредством закладок, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.
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