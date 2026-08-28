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Позитив для оптимистов

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«России придется уничтожить Европу»

«России придется уничтожить Европу»

Лавину самой немыслимой «инсайдерской» информации в западных СМИ вызвал визит главы ЦРУ в Москву. По данным западных журналистов, Джон Рэтклифф якобы посетил Москву, чтобы предостеречь Россию от атаки по Прибалтике, а также от ударов тактическим ядерным оружием по Украине.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Вы до сих пор не поняли? Он же подменил Путина на робота! Об этом все знают! Правда робот оказался Китайским.
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1 м.
Nana Абраменко
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Вы до сих пор не поняли? Он же подменил Путина на робота! Об этом все знают! Правда робот оказался Китайским.
😀приехал детали менять?
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Россия никого уничтожать не собирается.  ЗАПАД пусть ПО СЕБЕ, о России, НЕ СУДИТ!!
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4 н.