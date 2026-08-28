«России придется уничтожить Европу»

Лавину самой немыслимой «инсайдерской» информации в западных СМИ вызвал визит главы ЦРУ в Москву. По данным западных журналистов, Джон Рэтклифф якобы посетил Москву, чтобы предостеречь Россию от атаки по Прибалтике, а также от ударов тактическим ядерным оружием по Украине.