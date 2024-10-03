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Царьград

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Подростки разбили молотками несколько машин в ЖК «Бутово Парк»

Подростки разбили молотками несколько машин в ЖК «Бутово Парк»

Разбивающие автомобили подростки попали на видео.Неизвестные подростки разбивают молотком автомобили в Москве и Подмосковье.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Полицаям колокольчикам стоит поднапрячься а то если &quot;молоточников&quot; найдут пострадавшие у них же проблем будет много больше....................
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14 час.

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