Замминистра обороны Федин: Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб любому агрессору

Армия РБ имеет на вооружении такой арсенал, который способен охладить пыл любого потенциального противника, уверены в МинобороныЗаместитель министра обороны РБ Андрей Федин заявил о том, что армия страны имеет достаточный потенциал для нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору.