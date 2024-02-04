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Замминистра обороны Федин: Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб любому агрессору

Замминистра обороны Федин: Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб любому агрессору

Армия РБ имеет на вооружении такой арсенал, который способен охладить пыл любого потенциального противника, уверены в МинобороныЗаместитель министра обороны РБ Андрей Федин заявил о том, что армия страны имеет достаточный потенциал для нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору.

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