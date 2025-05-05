Выполнено условие перехода «Азбуки вкуса» под контроль «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство структуры ретейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», являющемся управляющей компанией сети «Азбука вкуса».
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