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30 Things That Must Have Been Designed By Geniuses

30 Things That Must Have Been Designed By Geniuses

A measuring bowl that's *also* a kitchen scale, a ridiculously cozy Ugg faux-fur blanket, a powerful nail strengthening cream, and other products that truly go above and beyond.

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