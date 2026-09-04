4 сентября. События дня

Вражеский беспилотник сбили ночью над Смоленской областью. Сергей Терещенков: Служба по контракту — это осознанный выбор, который делают те, кто искренне предан своей стране.
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