«В Кейптаунском порту»: «Облачный атлас» России

Александр Велединский ищет русскую душу не только на суше, но и на море 22 июня 1996 года. В Севастополе ветеран-моряк (Сергей Сосновский) сбегает из-под присмотра врачей; вопреки диагнозам он планирует прожить ещё как минимум пять лет.
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