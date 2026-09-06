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Глава «Динамо» Ивлев — о победе над «Спартаком»: «Команда показала тот настрой, который можно назвать чемпионским»

Глава «Динамо» Ивлев — о победе над «Спартаком»: «Команда показала тот настрой, который можно назвать чемпионским»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал победу бело-голубых над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

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