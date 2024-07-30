Как распознать фейковые новости на выборах: совет эксперта

ВОЛОГДА (ИА Реалист). Сегодня любое сообщение в соцсетях или телеграм-каналах жителями Вологодской области чаще всего воспринимается как новость, как реально произошедшее событие и случившийся факт, отметил в комментарии для телеграм-канала «Трибуна35» председатель Вологодского областного отделения Союза журналистов России Дмитрий Погодин.