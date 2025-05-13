Враг мстит: Атакован мост в Курской области. Страшные кадры удара ракетами ВСУ

Появились снятые с близкого расстояния кадры удара ВСУ по мосту в Курской областиВоенные корреспонденты War Gonzo узнали, что несколько дней назад украинские военные ударили по мосту в Курской области, рядом с которым находились бойцы ВС России.
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