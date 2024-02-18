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Дома ужаса: частные пансионаты зарабатывают на истязаниях пожилых

Дома ужаса: частные пансионаты зарабатывают на истязаниях пожилых

Скриншот видео Мошенничество, как известно, может приобретать самые разные формы. И далеко не всегда цена за общение с преступниками только деньги – увы, все чаще сломанные судьбы и, в буквальном смысле, искалеченные жизни.

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