Дома ужаса: частные пансионаты зарабатывают на истязаниях пожилых

Скриншот видео Мошенничество, как известно, может приобретать самые разные формы. И далеко не всегда цена за общение с преступниками только деньги – увы, все чаще сломанные судьбы и, в буквальном смысле, искалеченные жизни.
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