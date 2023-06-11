Футболист «Динамо» Ордец признался, что хочет играть за сборную Украины

Защитник московского клуба «Динамо» Иван Ордец заявил, что хотел бы выступать за украинскую сборную. Украинский футболист «Динамо» Иван Ордец заявил, что хотел бы вернуться в сборную страны, последний матч в составе которой провел в марте 2018 года.