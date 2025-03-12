Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США передали Украине ультиматум Путина

США передали Украине ультиматум Путина

По данным Bloomberg Россия даже не собирается обсуждать никаких других территориальных вариантов, кроме признания ее новых Конституционных границ, которые стали результатом референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Комментарии
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Александр Т
А чурки вам зачем нужны? Даешь СССР без чурок.
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18 час.
Надежда Петракова
Нет! Однозначно, никакого мирного договора быть не может! Наше дело правое! Мы должны идти до Победы! Вера в правде, вера только в наш народ!
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12 час.
Alex Nемо
Все свои условия Россия положила на стол ещё в 2021 году - вы отказались. Это были условия по гарантированной безопасности ВСЕХ заинтересованных государств включая ЕС и Украину. Россия никогда не вносила и не вносит ультиматумы! Теперь только полная и безоговорочная капитуляция. Ну а дальше будем посмотреть.... Но до того нужно отменить мораторий на смертную казнь на всей территории России. Особенно за терроризм (точнее в первую очередь за него) и коррупцию! А то в последнее время уж слишком много беспилотников малой дальности залетает в отдалённые районы России...
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4 час.
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