США передали Украине ультиматум Путина

Alex Nемо

Все свои условия Россия положила на стол ещё в 2021 году - вы отказались. Это были условия по гарантированной безопасности ВСЕХ заинтересованных государств включая ЕС и Украину. Россия никогда не вносила и не вносит ультиматумы! Теперь только полная и безоговорочная капитуляция. Ну а дальше будем посмотреть.... Но до того нужно отменить мораторий на смертную казнь на всей территории России. Особенно за терроризм (точнее в первую очередь за него) и коррупцию! А то в последнее время уж слишком много беспилотников малой дальности залетает в отдалённые районы России...