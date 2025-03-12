По данным Bloomberg Россия даже не собирается обсуждать никаких других территориальных вариантов, кроме признания ее новых Конституционных границ, которые стали результатом референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
США передали Украине ультиматум Путина
Комментарии
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Александр Т
А чурки вам зачем нужны? Даешь СССР без чурок.
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18 час.
Надежда Петракова
Нет! Однозначно, никакого мирного договора быть не может! Наше дело правое! Мы должны идти до Победы! Вера в правде, вера только в наш народ!
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12 час.
Alex Nемо
Все свои условия Россия положила на стол ещё в 2021 году - вы отказались. Это были условия по гарантированной безопасности ВСЕХ заинтересованных государств включая ЕС и Украину. Россия никогда не вносила и не вносит ультиматумы! Теперь только полная и безоговорочная капитуляция. Ну а дальше будем посмотреть.... Но до того нужно отменить мораторий на смертную казнь на всей территории России. Особенно за терроризм (точнее в первую очередь за него) и коррупцию! А то в последнее время уж слишком много беспилотников малой дальности залетает в отдалённые районы России...
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4 час.
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