Армия РФ гонит ВСУ за последние рубежи обороны в Днепропетровщине: что произошло в зоне СВО 26 декабря

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В четверг, 26 декабря, ВСУ начали отступать к границам Днепропетровской области, в ЕС не уверены, что будут помогать Украине без США, в Запорожской области сбили истребитель F-16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии