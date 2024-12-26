Армия РФ гонит ВСУ за последние рубежи обороны в Днепропетровщине: что произошло в зоне СВО 26 декабря

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В четверг, 26 декабря, ВСУ начали отступать к границам Днепропетровской области, в ЕС не уверены, что будут помогать Украине без США, в Запорожской области сбили истребитель F-16.