Эксперт одобрил запрет рекламы отелей и кемпингов на дорожных знаках

Росстандарт опубликовал очередной ГОСТ.Фото: Лена ПлавскаяЗапрет рекламы отелей, автосервисов и кемпингов на дорожных указателях стал очень правильной инициативой, заявил 13 марта эксперт СМИ2 Александр Железняк.
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