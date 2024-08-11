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На случай ЧП: 5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому

На случай ЧП: 5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому

5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому  Жизнь – штука непредсказуемая. И даже если в данную минуту вы мирно посиживаете на диване или пьёте чай в офисе, нет никакой гарантии, что через месяц-год-два вам не предстоит вытаскивать друга из зыбучих песков или встретиться с медведем в лесной глуши.

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