На случай ЧП: 5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому

5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому Жизнь – штука непредсказуемая. И даже если в данную минуту вы мирно посиживаете на диване или пьёте чай в офисе, нет никакой гарантии, что через месяц-год-два вам не предстоит вытаскивать друга из зыбучих песков или встретиться с медведем в лесной глуши.