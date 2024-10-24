Российские военные уничтожили одну ракету ВСУ над акваторией Севастополя

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) на значительном отдалении от берега над акваторией Севастополя.
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