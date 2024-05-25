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Закон, порядок, государство

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В Ставрополе более 90 кадет-выпускников президентского училища и Аксайского корпуса отметили последний звонок

В Ставрополе более 90 кадет-выпускников президентского училища и Аксайского корпуса отметили последний звонок

Мероприятие, посвященное окончанию учебного года, состоялся в стенах Ставропольского президентского кадетского училища Министерства обороны Российской Федерации.

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