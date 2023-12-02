«Россияне излишне наивны — финны нас всегда ненавидели»

Борис Прокофьев

В России очень много наивных, недальновидных людей, которые считают себя великими стратегами и хитрецами. Эти люди тащат средства из России во все углы Мира и при этом уверены, что уж там-то эти средства будут в сохранности и доступности в любой момент. Вот накупили недвижимости в Финляндии, Прибалтике, других странах Европы, насовали денег в западные банки. А теперь как наивных дурачков, просто лохов этих людей власти европейских стран обезжиривают с полного одобрения тамошнего населения. Но многие россияне ничего так и не поняли и теперь продолжают с маниакальным упорством вывозить из России деньги для покупки недвижимости в веками враждебной нам Турции, Дубае и где угодно - лишь бы не вкладывать у себя на Родине. Ну что ж, очень даже вероятно этим российским доморощенным хитрованам не долго осталось ждать пинка под зад и в этих странах.