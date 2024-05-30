Певица Кристина Орбакайте показала, как отметила 53-летие за границей

Певица Кристина Орбакайте поделилась моментами празднования своего дня рождения за границей. Вместо роскошных вечеринок и шумных торжеств знаменитость предпочла спокойно отпраздновать 53-летие в кругу семьи.
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