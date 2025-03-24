МИД: удары по журналистам России подчеркивают недоговороспособность Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки ВСУ на российских журналистов в Луганской народной республике (ЛНР) призвала международные организации ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на произошедшее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии