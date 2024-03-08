Медвежий угол
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Медвежий угол

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Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы

Отношение людей к памятникам, конечно, говорит о многом. Какие именно памятники они устанавливают, каким событиям, какие разговоры ведут при их осмотре, что их интересует при этом и так далее – все эти моменты позволяют многое узнать о настроениях людей, их общественно-политической позиции, отношении к истории своей и других стран.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какие могут быть памятники убийцам?? забыли, сколько они сожгли людей  в печах крематория? Они пришли нас убивать. а мы им памятники, вот здорово, как мозги у людей запудрили.пусть у себя ставят им памятники эти эссэсовцы.
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22 мин.
В К
Надо было эту импортную суку там и закопать, только поодаль, как собаку!
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10 мин.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Американская  МРАЗЬ  ГИЕНОВЫХ  ШАКАЛОВ  не  нажралась  человеческими  трупами  и  не  напилась человеческой  крови  у  слабых  государств.  Теперь  ей  ЕВРОПЕ  и АМЕРИКИ  подавай  РУССКОЙ  крови  и  мяса,  чтобы  нажрались  и  напились  крови  русской  ЛЮДОЕДЫ  ГЕРМАНИИ,  ФРАНЦИИ,  ПОЛЬШИ,  ЛАТВИИ,  ФИНЛЯНДИИ,  ГОЛЛАНДИИ,  АНГЛОСАКСКИЕ  обезьяны  и  продажные  ИУДЫ  ЕВРОПЫ  БОЛГАРИИ,  ИТАЛИИ,  ИСПАНИИ,  ШВЕЦИИ,  НОРВЕГИИ,   и  всей  звериной  ЕВРОПЫ.
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10 мин.

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