Отношение людей к памятникам, конечно, говорит о многом. Какие именно памятники они устанавливают, каким событиям, какие разговоры ведут при их осмотре, что их интересует при этом и так далее – все эти моменты позволяют многое узнать о настроениях людей, их общественно-политической позиции, отношении к истории своей и других стран.
Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы
Комментарии
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Регина Толстоброва
Какие могут быть памятники убийцам?? забыли, сколько они сожгли людей в печах крематория? Они пришли нас убивать. а мы им памятники, вот здорово, как мозги у людей запудрили.пусть у себя ставят им памятники эти эссэсовцы.
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22 мин.
В К
Надо было эту импортную суку там и закопать, только поодаль, как собаку!
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10 мин.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Американская МРАЗЬ ГИЕНОВЫХ ШАКАЛОВ не нажралась человеческими трупами и не напилась человеческой крови у слабых государств. Теперь ей ЕВРОПЕ и АМЕРИКИ подавай РУССКОЙ крови и мяса, чтобы нажрались и напились крови русской ЛЮДОЕДЫ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ПОЛЬШИ, ЛАТВИИ, ФИНЛЯНДИИ, ГОЛЛАНДИИ, АНГЛОСАКСКИЕ обезьяны и продажные ИУДЫ ЕВРОПЫ БОЛГАРИИ, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ШВЕЦИИ, НОРВЕГИИ, и всей звериной ЕВРОПЫ.
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10 мин.
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