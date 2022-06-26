Мировое обозрение

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Asia Times: Затяжной конфликт на Украине подорвёт оборонные возможности США и НАТО

Asia Times: Затяжной конфликт на Украине подорвёт оборонные возможности США и НАТО

Стивен Брайен (Stephen Bryen) в общественно политическом интернет-издании Asia Times пишет: «Стоит отметить, что сейчас Россия, а также США и их партнёры по НАТО, столкнулись с проблемами поставок вооружения из-за затянувшегося конфликта на Украине.

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