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  • ММ
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Макаревич* потерял бренд «Смак», и уже начал продавать мебель – и уже сбыл стол «намоленный»

Макаревич* потерял бренд «Смак», и уже начал продавать мебель – и уже сбыл стол «намоленный»

Успехи России «Смак» отобрали у иноагента-Макаревича* – и сразу пришлось продавать мебеля! Это не шутка, всё как романе «12 стульев» с Остапом Бендером: наш любимый лидер «Машины времени» кинулся продавать мебеля.

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Комментарии
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Амара Карпова
Это только начало кармы😂😅
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11 час.
Зоя Гольдштаб
ПОДОНОК СТАРЫЙ!!!!!
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8 час.

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