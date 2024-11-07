Курахово. Северная петля вокруг Кураховского водохранилища продолжает сжиматься. Удар идёт широким фронтом на дистанции в 10 километров.
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Курахово. Северная петля вокруг Кураховского водохранилища продолжает сжиматься. Удар идёт широким фронтом на дистанции в 10 километров.
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