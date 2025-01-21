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Царьград

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Ошибка бухгалтера: рабочие в Челябинске получили по 8 млн рублей зарплаты

Ошибка бухгалтера: рабочие в Челябинске получили по 8 млн рублей зарплаты

На челябинском заводе сотрудники получили декабрьскую зарплату с ошибочными выплатами до 8 миллионов рублей из-за бухгалтерской ошибки.

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