Несколько человек пострадали в Подмосковье после атаки БПЛА

В Подмосковье после атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщает губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-каналеВ Подмосковье после атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщает губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.