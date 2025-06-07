Несколько человек пострадали в Подмосковье после атаки БПЛА

В Подмосковье после атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщает губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-каналеВ Подмосковье после атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщает губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.
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