В России зафиксировали рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем

Роспотребнадзор обнародовал статистику: в стране увеличилось число случаев кори, краснухи и коклюша.По данным доклада Роспотребнадзора, в 2025 году в России значительно увеличилось число заболеваний такими инфекциями, как корь, краснуха и коклюш передает "Ъ".